Происшествия 08 апреля 2024, 19:01 Названо число эвакуированных жителей затопленных районов Оренбуржья МЧС: эвакуировано более 6500 человек из подтопленных районов Оренбуржья

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Обстановка в Оренбургской области остается сложной из-за сильных паводков. С подтопленных территорий эвакуировали более 6,5 тысячи человек, сообщил руководитель пресс-службы МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

По его словам, тяжелая ситуация на востоке и в центре Оренбургской области. При этом уровень воды на реке Урал продолжает повышаться.

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«В зоне ЧС задействованы более 4000 специалистов и 848 единиц техники, плавсредства и беспилотники», — добавил Ситников.

Он подчеркнул, что во многих населенных пунктах проводят превентивную эвакуацию. Представитель ведомства призвал не ждать прихода воды и своевременно эвакуироваться.

Сотрудники МЧС также работают в Курганской области. По прогнозам в зоне риска оказались город Курган Звериноголовский, Притобольный, Кетовский и Белозерский муниципальные округа.

Начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский заявил, что подтоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автодорог и один мост.

«В зону подтопления попадают шесть муниципальных округов, 62 населенных пункта, 32 моста, аэропорт Кургана и пять объектов экономики», — отметил он.

По его словам, сотрудники экстренных служб круглосуточно оказывают помощь местным жителям. Для них развернули 76 76 пунктов временного размещения. Сейчас здесь находится 119 человек, более 500 эвакуированных остались у родственников.

Ранее власти Оренбургской области пообещали выплатить компенсацию пострадавшим от паводков.