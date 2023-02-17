Происшествия 17 февраля 2023, 12:10 Названа возможная причина жесткой посадки вертолета Robinson на Сахалине ТАСС: причиной жесткой посадки Robinson на Сахалине могла стать ошибка пилотирования flickr

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Ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки вертолета Robinson R44 северо-восточнее горы Красной в Сахалинской области, где два человека погибли и один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Причиной жесткой посадки вертолета Robinson R44 могла стать ошибка пилотирования», — сказал источник.

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По его словам, вертолет начал снижаться в аварийном режиме после того, как задел скалу.

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На борту Robinson R44 летели четыре человека — два пилота и два пассажира. В результате крушения погибли два человека, спасатели доставили одного из пилотов в больницу. Судьба второго пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Robinson пропал с радаров в Сахалинской области утром в пятницу. У него сработал аварийный маяк. Позже стало известно, что вертолет совершил аварийную посадку в районе Красной горы.