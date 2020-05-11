Названа возможная причина пожара в подмосковном хосписе

Частный пансионат для престарелых в подмосковном Красногорске мог загореться из-за неисправной электропроводки. Об этом «360» рассказала старший помощник руководителя ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки. В настоящее время произведен осмотр (места происшествия — прим. ред.) с участием следователей и криминалистов. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Проводятся другие необходимые следственные действия», — сообщила Врадий.

По ее словам, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Пожар в хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске вспыхнул в ночь на 11 мая. В огне погибли девять человек в возрасте от 66-ти до 90 лет. Еще девять человек пострадали. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принес свои соболезнования родным погибших и поручил помочь пострадавшим.