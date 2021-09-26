Названа возможная причина отравления медведей в Челябинском зоопарке

Сотрудники Челябинского зоопарка рассказали, что массовое отравление медведей могло быть предумышленным. На территории зоопарка нашли сумку с расфасованным фаршем и вареным мясом, сообщили на официальном сайте заведения.

Ветеринары зафиксировали отравление бурых медведей Степана и Маши в четверг, 23 сентября. За день до этого у косолапых началась рвота с пеной и судороги, диарея и темная моча. Они не реагировали на раздражители. Их пытались спасти. Но они погибли.

За пару недель перед этим с похожими симптомами слегла и медведица Бусинка. Но ее смогли привести в чувство. Сейчас зоологи не видят угрозы для жизни животного.

Сотрудники зоопарка предполагают, что медведей могли отравить умышленно. Подозрения укрепились, когда они нашли на территории сумку с фаршем и варенным мясом общим весом семь килограммов. Администрация зоопарка обратилась в правоохранительные органы.

Челябинский зоопарк в связи с проведением следственных действия закрыт. Проводятся экспертизы, чтобы установить причину гибели медведей. Ведутся поиски виновных.

Ранее сообщалось, что отравление в зоопарке обнаружили у еще одного медведя Харитона.