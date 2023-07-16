Происшествия 16 июля 2023, 20:57 Названа возможная причина нового возгорания в строящемся госпитале для ветеранов в Брянске Mash: атака БПЛА могла стать причиной пожара в строящемся госпитале в Брянске Pxhere

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Строящийся госпиталь для ветеранов в Володарском районе Брянска загорелся второй раз за лето. Причиной пожара могла стать атака беспилотника, сообщил Telegram-канал Mash.

«Одна из версий нынешнего возгорания — атака БПЛА», — написал канал.

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На опубликованных в сети кадрах видно, что столбы черного дыма поднялись в небо. Строители в касках отошли на безопасное расстояние и снимают происходящее на видео. Информация о пострадавших не поступала.

В прошлый раз крупный пожар в строящемся здании произошел месяц назад — 18 июня. Одной из возможных причин пожара была диверсия.

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