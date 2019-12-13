Названа вероятная причина пожара на складе в Чертанове

Неисправная электропроводка или электрическое оборудование могло привести к сильному пожару на складе в районе Варшавского шоссе в Москве. На ликвидацию возгорания потребовалось более трех часов.

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«Неисправные электрооборудование или электропроводка могли стать причиной пожара на складе», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Как отметил и. о. начальника московского главка МЧС Сергей Желтов, во время пожара взрывались емкости с краской и горючие жидкости. Он также добавил, что на месте ЧП было сильное задымление, пишет РИА «Новости».

Склад на Варшавском шоссе загорелся в 12:00. В результате пострадал один пожарный.

Всего тушением занимались более 200 человек и 42 единицы техники. Общая площадь пожара составила семь тысяч квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать только в 15:49.