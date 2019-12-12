Названа вероятная причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Он пояснил, что во время проведения согласованных сварочных работ окалина упала на нижнюю палубу.

«В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание», — пояснил он. Горючие предметы, жидкости или их остатки остаются после демонтажа оборудования. По какой-то причине палубу от них не очистили.

Пожар вспыхнул на борту авианосца «Адмирал Кузнецов» во время ремонта Подробнее

«Человеческий фактор», — объяснил Алексей Рахманов.

Глава ОСК напомнил, что есть стандарт обеспечения пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых судах. Этот документ разработала корпорация. Рахманов особенно подчеркнул, что сразу после пожара специалисты проверят, насколько проводимые работы соответствовали противопожарному стандарту.

Кроме того, после окончательной ликвидации огня специалисты смогут оценить нанесенный авианосцу ущерб.

По регламенту ремонт крейсера осуществлялся без боезапаса.

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» возник в четверг, 12 декабря. Судно находится на ремонте на заводе «Звездочка». По предварительным данным, возгорание возникло в первом энергоотсеке на второй палубе во время ремонтных работ. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что площадь распространения огня выросла до 600 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Ранее сообщалось, что не удалось выйти на связь с тремя рабочими, которые находились в зоне пожара. После двоих нашли живыми.