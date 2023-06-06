Происшествия 06 июня 2023, 08:02 Названа скорость падения уровня воды Каховского водохранилища после ЧП на ГЭС Рогов: уровень воды Каховского водохранилища падает со скоростью 12 см в час РИА «Новости»

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Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище, по последним данным, составляет около 12 сантиметров в час. Об этом сообщил в Telegram глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По данным мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, верхняя часть Каховской ГЭС оказалась разрушена из-за обстрела, но сама дамба уцелела.

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Чиновник сообщил, что в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. По его словам, в Херсонской области проводят необходимые мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил в Telegram, что ситуация в прибрежных районах Днепра находится под контролем. Жизни людей ничего не угрожает.

«Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке», — подчеркнул он.

По его словам, если потребуется, власти готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, для этого уже подготовили автобусы.