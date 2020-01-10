Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье

«10 января при выполнении рейса без пассажиров N4 1801 Москва — Анталья при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи с дальнейшим уходом и благополучным приземлением», — говорится в сообщении Nordwind.

В авиакомпании отметили, что на борту не было пассажиров. В результате жесткой посадки повредилась передняя стойка шасси. Пострадавших нет.

Airbus A321 утром 10 января вылетел из Москвы в Анталью. В результате жесткого приземления в Турции лайнер получил серьезные повреждения: передняя стойка шасси пробила обшивку и попала внутрь салона.