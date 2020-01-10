10 января 2020, 16:57
Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье
Причиной жесткой посадки пассажирского лайнера A321 российской авиакомпании Nordwind в турецкой Анталье стал ветер. Об этом сообщил официальный сайт перевозчика.
«10 января при выполнении рейса без пассажиров N4 1801 Москва — Анталья при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи с дальнейшим уходом и благополучным приземлением», — говорится в сообщении Nordwind.
В авиакомпании отметили, что на борту не было пассажиров. В результате жесткой посадки повредилась передняя стойка шасси. Пострадавших нет.
Airbus A321 утром 10 января вылетел из Москвы в Анталью. В результате жесткого приземления в Турции лайнер получил серьезные повреждения: передняя стойка шасси пробила обшивку и попала внутрь салона.