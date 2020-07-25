Названа причина затопления бронемашины в Керченском проливе

Бронеавтомобиль ушел на дно Керченского пролива во время патриотической акции «Дорога мужества. Керченский десант» из-за течения и сильного бокового ветра. Погода оказалась хуже, чем ожидали организаторы.

«Автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены. Ветер оказался сильнее, чем мы ожидали», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрея Коннова.

Организатор акции отметил, что из-за ветра вода начала заливать бронетранспортер БРДМ-2 и он утонул. После эвакуации экипажа бронемашину пытались спасти, но вода поступала очень быстро. Сейчас решают вопрос, как достать машину из воды. Коннов уверил, что угрозы разлива топлива нет — у БРДМ-2 герметичные баки.

Инцидент произошел 25 июля, во время акции «Дорога мужества. Керченский десант», посвященной Керченско-Эльтигенской операции 1943 года. После ЧП еще два бронетранспортера, которые форсировали Керченский пролив, спасатели отозвали назад.