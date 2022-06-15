Названа причина задымления в здании Счетной палаты РФ

Спасатели проверили все помещения Счетной палаты РФ после сообщения о задымлении. Причиной стало короткое замыкание, пожара не произошло. Об этом в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили «360».

«Все проверили. Возгорания не было. Произошло короткое замыкание без последующего горения. Помощь не потребовалась», — сообщили в столичном МЧС.

Источник «360» в экстренных службах сообщил, что причиной задымления в здании Счетной палаты стало короткое замыкание в одном из подвальных помещений.

Сообщение о задымлении в здании Счетной палаты на Зубовской улице в Москве поступило экстренным службам в среду вечером. Источник «360» сообщал, что на место направили 30 расчетов. Людей эвакуировали. При проверке признаков загорания не обнаружили.