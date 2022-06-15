facebook_pixel
    15 июня 2022, 20:40

    Названа причина задымления в здании Счетной палаты РФ

    МЧС Москвы: в здании Счетной палаты РФ произошло короткое замыкание без горения

    Александр Блинов, Александра Прохорова, Алла Морген

    Спасатели проверили все помещения Счетной палаты РФ после сообщения о задымлении. Причиной стало короткое замыкание, пожара не произошло. Об этом в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили «360».

    Названа причина задымления в здании Счетной палаты РФ

    «Все проверили. Возгорания не было. Произошло короткое замыкание без последующего горения. Помощь не потребовалась», — сообщили в столичном МЧС.

    Источник «360» в экстренных службах сообщил, что причиной задымления в здании Счетной палаты стало короткое замыкание в одном из подвальных помещений.

    Сообщение о задымлении в здании Счетной палаты на Зубовской улице в Москве поступило экстренным службам в среду вечером. Источник «360» сообщал, что на место направили 30 расчетов. Людей эвакуировали. При проверке признаков загорания не обнаружили.