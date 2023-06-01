Происшествия 01 июня 2023, 10:04 Названа причина задымления на шахте в Ростовской области МЧС: причина задымления на шахте «Октябрьская-Южная» — нарушения на электроподстанции РИА «Новости»

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ЧП случилось на шахте «Октярьская-Южная» в Ростовской области. Там произошло задымление из-за нарушений в работе электроподстанции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, написал «Интерфакс».

«По уточненной информации, в шахте „Октябрьская-Южная“ произошло нарушение в работе электроподстанции без последующего горения. Обрушений породы не произошло», — сказано в официальном заявлении.

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Ранее ведомство говорило об обрушении породы на шахте. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 06:40 по московскому времени. Под землей в момент происшествия находились 10 человек, они оттуда вышли. Никто не пострадал, передал ТАСС.

Представители МЧС уточнили, что на месте случившегося приехали два расчета военизированного горноспасательного отряда Ростовской области. Работу шахты на время остановили.