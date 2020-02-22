Названа причина взрыва в многоквартирном доме в Азове

Аварийная служба получила сообщение о запахе газа в жилом доме на переулке Павлова. Бригада оперативно прибыла по указанному адресу. Взрыв произошел на третьем этаже уже после отключения газа, после чего началось возгорание.

Из здания эвакуировали 49 человек. Два человека погибли, еще один получил травмы. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.

На видео, снятом очевидцами, было видно, что дом сильно пострадал. На улице валялись обломки, а на последнем этаже из окон шел дым. Площадь возгорания заняла 60 квадратных метров. Открытое горение пожарные ликвидировали за 25 минут.