Названа причина взрыва в многоэтажке Воронежа

Взрыв газа в девятиэтажном доме в Воронеже, в результате которого погибли два человека, произошел по бытовой причине. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близких погибших. Он заверил, что власти изучат их жизненные ситуации и подумают, чем смогут помочь.

«Профильные службы сейчас называют бытовую причину трагедии», — сообщил Гусев.

Губернатор заявил, что и власти, и правоохранительные органы принимают все необходимые меры безопасности. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и сосредоточиться на повседневных делах.

Городская мэрия включилась в работу с жителями дома и решает вопросы их временного размещения в пунктах содержания, предоставления питания и так далее. Гусев выразил надежду, что уже скоро при их поддержке люди смогут вернуться к нормальной жизни.

Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли ночью в Воронеже в девятиэтажном доме по улице Хользунова, 88. Произошло обрушение межэтажного перекрытия. Спасатели МЧС ликвидировали последствия взрыва и потушили пожар. Привлекались 52 человека и 13 единиц техники. Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что некоторых жильцов дома разместят в гостинице с трехразовым питанием.