Названа причина взрыва в ковидном госпитале Челябинска

Управление Ростехнадзора на Урале выяснила причины взрыва в городской больнице Челябинска. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на сайт управления.

В госпитале взорвалось кислородное оборудование для пациентов с коронавирусом. «Причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока», — рассказали в ведомстве. На больницу завели административный протокол из-за нарушений правил безопасности.