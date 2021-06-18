18 июня 2021, 15:25
Названа причина взрыва в ковидном госпитале Челябинска
Управление Ростехнадзора на Урале выяснила причины взрыва в городской больнице Челябинска. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на сайт управления.
В госпитале взорвалось кислородное оборудование для пациентов с коронавирусом.
«Причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока», — рассказали в ведомстве.
На больницу завели административный протокол из-за нарушений правил безопасности.