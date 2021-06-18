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    18 июня 2021, 15:25

    Названа причина взрыва в ковидном госпитале Челябинска

    Дарья Морозова

    Управление Ростехнадзора на Урале выяснила причины взрыва в городской больнице Челябинска. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на сайт управления.

    В госпитале взорвалось кислородное оборудование для пациентов с коронавирусом.

    «Причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока», — рассказали в ведомстве.

    На больницу завели административный протокол из-за нарушений правил безопасности.