Происшествия 16 ноября 2022, 03:28 Названа причина взрыва автомобиля в Стамбуле Sozcu: причиной взрыва в Стамбуле стала техническая неисправность автомобиля

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Автомобиль в районе Фатих в Стамбуле взорвался и загорелся из-за технической неисправности. Об этом сообщила газета Sozcu.

Ранее появилась информация, что на улице Стамбула вновь прогремели взрывы. СМИ и очевидцы сделали предположение, что это теракт. Огонь с горящего авто перекинулся на соседние машины. Всего пострадало, по разным сведениям, от трех до шести транспортных средства. После ликвидации пожара к работе приступили полицейские.

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В издании рассказали, что правоохранители проконсультировались со спасательными службами и в итоге не нашли подтверждений, что это мог быть теракт или поджог.

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Опрос владельца автомобиля помог установить предполагаемую причину инцидента. Мужчина заявил, что запах топлива появился в машине еще во время движения.

«Я остановил автомобиль, чтобы снять деньги в банке. Почти тут же машина начала воспламеняться. Я успел выйти», — пояснил хозяин сгоревшего авто.

Огонь повредил не только соседние автомобили, пострадали также здание и банкомат рядом.

Издание отмечает, что взрыв одного из автомобилей произошел по причине возгорания. При этом газета Yeni Akit заявила, что пожар в районе Фатих был вызван не одним, а несколькими взрывами. Это и привело к панике среди населения.

Полиция продолжает расследование.