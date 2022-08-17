Названа причина возвращения самолета «России» в Пулково

Авиакомпания «Россия» не объявляла аварийную посадку рейса 6417 из Пулково в Екатеринбург. Командир экипажа сообщил наземным службам о некорректной работе датчика механизации крыла. Об этом «360» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там подчеркнули, что воздушное судно управлялось штатно. Аварийную посадку авиакомпания не объявляла.

«Командир совместно с технической службой авиакомпании принял решение о возврате самолета в аэропорт вылета. По стандартам работы в Пулково объявили готовность к нештатной встрече воздушного судна», — заявили в пресс-службе.

Посадка самолета прошла в штатном режиме в 14:19. Пассажиров рейса отправят в Екатеринбург на резервном воздушном судне в ближайшее время.

Ранее СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщили, что самолет «России» более часа кружил над Ладожским озером после вылета из аэропорта Санкт-Петербурга. По версии журналистов, экипаж сжигал топливо перед возвращением в воздушную гавань вылета.