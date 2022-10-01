Названа причина возгорания в самолете на аэродроме Бельбек | 360°

Происшествия 01 октября 2022, 18:56 Поделиться Telegram

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Viber Названа причина возгорания в самолете на аэродроме Бельбек Губернатор Севастополя Развожаев назвал подрыв боекомплекта причиной возгорания в самолете Kustbevakningen

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Самолет при посадке на аэродроме Бельбек вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, где произошел частичный подрыв боекомплекта. Из-за этого начался пожар, уточнил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что пилот успел эвакуироваться. Прибывшие на место пожарные службы потушили огонь. Аэродром повреждений не получил.

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«Самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться», — сказано в сообщении.

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Нештатная посадка самолета на аэродроме Бельбек произошла в субботу, 1 октября. Губернатор Севастополя призвал жителей сохранять спокойствие после происшествия.

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