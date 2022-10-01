Названа причина возгорания в самолете на аэродроме Бельбек | 360°

Все новости

Мир

01 октября 2022, 19:22

«Европа — кусок мяса для США». В Китае предупредили о последствиях внешней политики ЕС

Мир

01 октября 2022, 19:18

Президента Молдавии поймали на оговорке в речи об украинском кризисе

Реклама

Мир

01 октября 2022, 19:07

Первую котельную на биотопливе начали строить во Львове

Власть

01 октября 2022, 19:05

Компаниям из недружественных стран запретили грузоперевозки по России

Мир

01 октября 2022, 19:00

Давление в газопроводе «Северный поток — 2» стабилизировалось

Происшествия

01 октября 2022, 18:56

Названа причина возгорания в самолете на аэродроме Бельбек

Мир

01 октября 2022, 18:54

Желание Украины войти в НАТО в ЕС сочли не главным вопросом

Мир

01 октября 2022, 18:52

Первый ЛГБТ — детский сад откроют в Берлине

Мир

01 октября 2022, 18:49

Франция передаст Украине часть САУ CAESAR, предназначенных для Дании

Происшествия

01 октября 2022, 18:56

Названа причина возгорания в самолете на аэродроме Бельбек

Губернатор Севастополя Развожаев назвал подрыв боекомплекта причиной возгорания в самолете

Читать 360tv в

Самолет при посадке на аэродроме Бельбек вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, где произошел частичный подрыв боекомплекта. Из-за этого начался пожар, уточнил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что пилот успел эвакуироваться. Прибывшие на место пожарные службы потушили огонь. Аэродром повреждений не получил.

Реклама

«Самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться», — сказано в сообщении.

Реклама

Нештатная посадка самолета на аэродроме Бельбек произошла в субботу, 1 октября. Губернатор Севастополя призвал жителей сохранять спокойствие после происшествия.

Пожары

Самолеты

0

0

0

1

0

1

Реклама

Реклама