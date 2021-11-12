Названа причина смерти трех человек при пожаре в Пензенской области

Стала известна причина смерти трех человек при пожаре в Каменке в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР.

По данным ведомства, они умерли от отравления угарным газом. Расследование уголовного дела по этому происшествию еще идет.

Ранее пожар произошел в городе Белово Кемеровской области. Там загорелся автомобиль ГАЗель. В результате экспертизы удалось установить, что машину из интереса подожгли три школьницы.