12 ноября 2021, 15:24
Названа причина смерти трех человек при пожаре в Пензенской области
СУ СКР: три человека погибли при пожаре в Пензенской области от отравления угарным газом
Стала известна причина смерти трех человек при пожаре в Каменке в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР.
По данным ведомства, они умерли от отравления угарным газом. Расследование уголовного дела по этому происшествию еще идет.
Ранее пожар произошел в городе Белово Кемеровской области. Там загорелся автомобиль ГАЗель. В результате экспертизы удалось установить, что машину из интереса подожгли три школьницы.