Названа причина смертельного ДТП с участием 9 машин в Ростовской области

Авария с участием девяти машин, в которой погибли три человека, в Ростовской области произошла по вине водителя грузовика. Он не соблюдал безопасную дистанцию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по региону.

«По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузового автомобиля безопасной дистанции», — рассказали в ведомстве. Местная прокуратура начала проверять обстоятельства произошедшего. На место ДТП приехали заместитель главы надзорного ведомства Ростовской области и прокурор Аксайского района. На трассе М4 «Дон» в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием девяти машин. Столкнулись два грузовика и семь легковушек. Жертвами аварии стали три человека. Среди них двое детей. Четверо получили травмы различной степени тяжести. Информации о состоянии пострадавших пока нет.