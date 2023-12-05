Происшествия 05 декабря 2023, 20:42 Названа причина смертельного ДТП с «Газелью» и бензовозом на Кубани МВД: оба водителя погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани

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Два водителя стали жертвами аварии с «Газелью» и бензовозом на кубанской трассе. В ДТП также погиб пассажир маршрутного автобуса. Столкновение, по предварительным данным, произошло из-за выезда маршрутки на встречную полосу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным пресс-службы МВД Краснодарского края, количество пострадавших увеличилось до 14 человек. Ранее сообщалось о семерых раненых.

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«В результате ДТП водители автомобилей и один пассажир скончались на месте происшествия», — указали в ведомстве.

Прокуратура Краснодарского края

Авария произошла во вторник около 15:35 в Славянском районе. Маршрутный автобус Iveco и бензовоз КамАЗ столкнулись на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани — Темрюк. Всех пострадавших доставили в центральную больницу Славянска-на-Кубани.

На месте аварии работали правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются. Межрайонная прокуратура организовала проверку безопасности пассажирских перевозок