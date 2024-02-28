28 февраля 2024, 19:31
Названа причина схода электрички с пассажирами в Апрелевке
Электричка сошла с рельсов в Апрелевке из-за неисправности стрелочного перевода
Возможной причиной схода электрички с пассажирами в Апрелевке стала техническая неисправность стрелочного перевода. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Следователи организовали проверку по факту схода с рельс двух вагонов электропоезда на железной дороге в Московской области
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В среду, 28 февраля, примерно в 13:20 на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги несколько вагонов сошли с рельс электропоезда без опрокидывания. В результате никто не пострадал. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
«В результате происшествия произошла задержка движения электричек. Возможной причиной происшествия стала техническая неисправность стрелочного перевода», — отметили в ведомстве.
На Московской железной дороге создали штаб для координации действий по ликвидации последствий схода. Надзорные органы также проверят соблюдение требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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