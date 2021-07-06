Названа причина пожара в отеле в Санкт-Петербурге

На Садовой улице в Санкт-Петербурге произошел пожар в отеле. Спасателям пришлось эвакуировать людей из здания, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В ведомстве добавили, что на тушение огня прибыли 37 пожарных и восемь спецмашин. Благодаря оперативным действиям спасателей, жертв удалось избежать, написали «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

Как оказалось, в одном из номеров гостиницы загорелись постельные принадлежности. Прибывшим спасателям удалось устранить возгорание за 20 минут. Уже через полчаса с начала происшествия гости смогли вернуться в свои номера.