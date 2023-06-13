Происшествия 13 июня 2023, 12:57 Названа причина пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре Оперштаб: причиной пожара на НПЗ в Краснодаре стал сбой на факельном стояке Телеканал «360»

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Причиной пожара на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода стал технологический сбой на факельном стояке, где происходит сжигание избыточного газа после переработки нефтепродуктов. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Кубани.

«По данным МЧС по Краснодарскому краю, произошло возгорание паров газа на факельном стояке НПЗ. Его ликвидировали. В самом НПЗ также подтвердили ликвидацию горения», — рассказали в штабе.

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Пожар на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода на улице Захарова произошел утром 13 июня. По данным городской администрации, огонь охватил 20 квадратных метров. Тушили пламя 130 человек и 26 единиц техники. Локализовали возгорание спустя 40 минут. На месте находились замглавы Краснодара и начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Кадры с места ЧП показал «360». На них виден сильный огонь и столб густого черного дыма, поднимающегося в небо.