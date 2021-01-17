Названа причина потопа в Шереметьево

Потоп в московском аэропорту Шереметьево произошел из-за коммунальной аварии. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Потоки воды залили пол в терминале В и некоторые служебные помещения. Сотрудники аэропорта подставляли ведра.

«Инженерно-технические службы аэропорта оперативно перекрыли воду и локализовали последствия инцидента», — сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Протечка воды произошла в районе телетрапа № 128 в терминале B 17 января, в 16:48. С потолка упало несколько подвесных плит, сделанных из минерального волокна.

Происшествие никак не отразилось на работе аэропорта. Самолеты улетают и приземляются по расписанию.