Источник: пятилетний мальчик погиб в Петербурге при «изгнании бесов»

Умерший в квартире Санкт-Петербурга пятилетний мальчик, чье тело нашли на балконе, пострадал от рук собственной матери. Женщина считала, что в ребенка вселились бесы и изгоняла их, обливая тело сына кипятком, сообщил «360» осведомленный источник.

По словам собеседника, сеанс экзорцизма ребенок не пережил. Мать вынесла его на балкон, а после вызвала полицию с сообщением, что ребенок захлебнулся в ванной, утверждает источник.

Прибывшие на место правоохранители нашли труп ребенка на балконе. На голове, туловище и конечностях обнаружили сильные ожоги. Тело мальчика увезли в морг, а мать направили в Городскую психиатрическую больницу.

По словам источника, родители мальчика развелись. Он остался с матерью.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас сотрудники ведомства проводят необходимые мероприятия для установления всех причин случившегося.