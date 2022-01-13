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    13 января 2022, 23:48

    СМИ назвали причину падения лифта с людьми в «Президент-Отеле»

    ТАСС: лифт с рабочими в «Президент-Отеле» мог упасть из-за несоблюдения техники безопасности

    Михаил Закурдаев

    Падение лифта в «Президент-Отеле», расположенном на московской Большой Якиманке, могло произойти из-за несоблюдения техники безопасности. Это предварительная причина, которую назвали ТАСС со ссылкой на источник.

    СМИ назвали причину падения лифта с людьми в «Президент-Отеле»

    «В качестве предварительной причины падения лифта рассматривается нарушение техники безопасности», — уточнил собеседник агентства.

    Жертвами оказались двое рабочих — граждане Армении. Это были 32-летний и 31-летний мужчины. Лифт упал с седьмого этажа, один из жертв находился внутри, второй оказался между кабиной и стеной. В здании отеля шел ремонт.

    Прокуратура начала проверку. На месте работу надзорного ведомства координирует исполняющая обязанности Замоскворецкого районного прокурора Елена Маликова.

    «Президент-Отель» находится на Большой Якиманке, в центре Москвы. Одну из крупнейших гостиниц столицы построили в начале 1980-х годов и открыли в 1983-м под названием «Октябрьская». Сейчас она входит в ФГУП «Гостиничный комплекс „Президент-Отель“» управления делами президента России.