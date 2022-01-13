СМИ назвали причину падения лифта с людьми в «Президент-Отеле»

Падение лифта в «Президент-Отеле», расположенном на московской Большой Якиманке, могло произойти из-за несоблюдения техники безопасности. Это предварительная причина, которую назвали ТАСС со ссылкой на источник.

«В качестве предварительной причины падения лифта рассматривается нарушение техники безопасности», — уточнил собеседник агентства.

Жертвами оказались двое рабочих — граждане Армении. Это были 32-летний и 31-летний мужчины. Лифт упал с седьмого этажа, один из жертв находился внутри, второй оказался между кабиной и стеной. В здании отеля шел ремонт.

Прокуратура начала проверку. На месте работу надзорного ведомства координирует исполняющая обязанности Замоскворецкого районного прокурора Елена Маликова.

«Президент-Отель» находится на Большой Якиманке, в центре Москвы. Одну из крупнейших гостиниц столицы построили в начале 1980-х годов и открыли в 1983-м под названием «Октябрьская». Сейчас она входит в ФГУП «Гостиничный комплекс „Президент-Отель“» управления делами президента России.