Названа предварительная причина отравления жителей пятиэтажки в Москве

Неизвестным веществом, из-за которого эвакуировали десятки жителей московской пятиэтажки, оказался газ. Из-за утечки отравились несколько жителей одной из квартир, а также стало плохо врачам, которые приехали к ним. Об этом «360» рассказала замглавы управы района Люблино Елена Полухова.

«Утечка газа, людей попросили уйти. Сейчас там проверяют. <...> Человек надышался газом, его забрали в больницу», — отметила она. По ее словам, из квартиры шел сильный запах газа.

В управе района Люблино рассказали, что по указанному адресу произошла утечка газа. Прибывшие на место экстренные службы решили эвакуировать людей, пока утечку не устранят.

«Все в целях безопасности, ничего серьезного там нет», — добавили в управе.

Жителям квартиры на пятом этаже стало плохо вечером 14 августа. Они вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики тоже почувствовали симптомы отравления. Экстренные службы эвакуировали десятки жильцов подъезда.