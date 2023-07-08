08 июля 2023, 16:09
Названа причина отравления уральских подростков после распития алкоголя
Роспотребнадзор назвал причиной отравления подростков на Урале интоксикацию
Проверка алкогольных напитков, после употребления которых группа подростков из Первоуральска попала в больницу, нарушений не выявила. Причиной массового отравления детей назвали интоксикацию организма. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе проверки спиртного, которое употребляли подростки, нашли только одно несоответствие. В одном из пивных напитков обнаружили не указанный в составе краситель.
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«Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм», — заявили в пресс-службе.
О госпитализации 10 подростков с признаками отравления после употребления алкоголя в минувшую пятницу сообщил Минздрав Свердловской области. В ведомстве уточнили, что врачи педиатрического отделения Первоуральской городской больницы обнаружили в анализах семи юных пациентов различную концентрацию этанола.
Региональный главк СК сообщил, что спиртное подросткам купила 20-летняя местная жительница. После задержания она призналась, что по просьбе подростков приобрела в магазине более 20 бутылок пива, три бутылки водки, коньяк и ликер.
Вечеринку с алкоголем подростки 2009 и 2010 годов рождения устроили на берегу пруда. Но после распития алкоголя им потребовалось помощь медиков.
Дети
Роспотребнадзор
Алкоголь
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