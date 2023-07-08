Происшествия 08 июля 2023, 16:09 Названа причина отравления уральских подростков после распития алкоголя Роспотребнадзор назвал причиной отравления подростков на Урале интоксикацию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Проверка алкогольных напитков, после употребления которых группа подростков из Первоуральска попала в больницу, нарушений не выявила. Причиной массового отравления детей назвали интоксикацию организма. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе проверки спиртного, которое употребляли подростки, нашли только одно несоответствие. В одном из пивных напитков обнаружили не указанный в составе краситель.

Реклама

«Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм», — заявили в пресс-службе.

О госпитализации 10 подростков с признаками отравления после употребления алкоголя в минувшую пятницу сообщил Минздрав Свердловской области. В ведомстве уточнили, что врачи педиатрического отделения Первоуральской городской больницы обнаружили в анализах семи юных пациентов различную концентрацию этанола.

Региональный главк СК сообщил, что спиртное подросткам купила 20-летняя местная жительница. После задержания она призналась, что по просьбе подростков приобрела в магазине более 20 бутылок пива, три бутылки водки, коньяк и ликер.

Вечеринку с алкоголем подростки 2009 и 2010 годов рождения устроили на берегу пруда. Но после распития алкоголя им потребовалось помощь медиков.