Названа причина отравления детей в поезде Мурманск-Адлер

Отравление снятых с поезда Мурманск-Адлер школьников вызвал норовирус второго типа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что биоматериал у детей сразу после жалоб на самочувствие еще в пути следования.

«Лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель — норовирус второго типа. Все необходимые меры принимаются», — заявили в ведомстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с пострадавшими детьми. Ведомство начало эпидемиологическое расследование.

В больницы Краснодарского края доставили 56 детей с признаками отравления. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что в Туапсе на отдых ехали две группы школьников общей численностью 250 человек. После прибытия поезда несовершеннолетних пассажиров осмотрели медики. Врачи забрали в инфекционную больницу еще 36 детей с признаками инфекционного заболевания.

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточнил, что всех детей с поезда направят в обсерваторы для обследования. Там они останутся пока не прибудут результаты проб биоматериалов. По словам собеседника агентства, дети ехали в лагеря и дома отдыха «Морская Волна», «Морская звезда» и «Юбилейный».

Первые 20 госпитализированных — это дети из Петрозаводска: восемь человек отправили в Белореченскую Центральную районную больницу, 12- в Апшеронскую ЦРБ. Родителей школьников предупредили об отравлении.