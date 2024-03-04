Происшествия 04 марта 2024, 09:31 Названа причина остановки движения поездов в Самарской области Причиной остановки поездов под Самарой стал подрыв опоры моста через реку РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Самарской области остановлено движение поездов из-за подрыва опоры моста через реку. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительно, подрыв опоры железнодорожного моста через реку на перегоне Чапаевск-Звезда», — указал собеседник агентства.

Реклама

Куйбышевская железная дорога в Telegram-канале сообщила, что 4 марта произошло «вмешательство посторонних лиц» в работу транспорта. Из-за этого на перегоне Звезда — Чапаевск начались перебои с движением поездов.

«В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов. Часть пригородных поездов выводится из расписания», — указали в пресс-службе.

Пострадавших в результате ЧП нет, уточнила Куйбышевская железная дорога.