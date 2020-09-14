Названа причина обрушения на шахте в Кузбассе

Внезапный выброс угля и газа привел к обрушению на кузбасской шахте. В результате один рабочий погиб, а второго продолжают искать под завалами спасатели.

«Сегодня утром в забое шахты „Чертинская-Коксовая“ произошел внезапный выброс газа и угля. В момент выброса в горных выработках шахты находилось 95 работников. В результате один работник получил травмы, не совместимые с жизнью», — привел «Интерфакс» сообщение пресс-службы региональной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что сейчас спасатели занимаются ликвидацией последствий обрушения. Под завалами ищут машиниста горных выемочных машин. К расследованию всех причин и обстоятельств ЧП приступила специально созданная комиссия. Прокуратура проверит соблюдение охраны труда и промышленной безопасности.

Обрушение на шахте «Чертинская-Коксовая» произошло утром 14 сентября. Из всех рабочих смогли выбраться из шахты 87 человек. Позже нашли тело мужчины, а с одним шахтером так и не смогли связаться. К спасательной операции приступили более 30 человек и семь единиц техники. Добычу угля и проходку в выработке приостановили.

Шахту «Чертинская-Коксовая» построили в 1946 году и сдали в эксплуатацию в 1952-м. Она входит в состав ООО «ММК-Уголь» — подконтрольная организация «Магнитогорского металлургического комбината».