Важное 05 мая 2023, 10:06 Названа причина нового пожара на НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае РИА «Новости»: причиной пожара на НПЗ «Ильский» стало воспламенение старого очага

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Новый пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Ильский» в Краснодарском крае произошел из-за воспламенения старого очага после атаки беспилотника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Утром 5 мая стало известно о новом пожаре на заводе «Ильский». Огонь распространился на площади в 60 квадратных метров. По данным МЧС, пламя оперативно потушили, никто не пострадал.

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Сутки назад спасатели уже тушили пожар на НПЗ. Тогда из-за атаки беспилотника речь шла о возгорании на площади в 400 квадратных метров.

Еще один пожар произошел на Кубани 3 мая. Огонь охватил резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района.

Пламя удалось потушить спустя 17 часов. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что жизням и здоровью местных жителей ничего не угрожает, эвакуация им не понадобилась.