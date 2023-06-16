Эксклюзив 16 июня 2023, 00:45 Названа причина хлопков во время пожара в многоэтажном доме в Балашихе «360»: взрывов газа во время пожара на улице Юбилейной в Балашихе не было

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Стали известны подробности ЧП, которое произошло в Балашихе вечером 15 июня. Ранее сообщалось, что во время пожара в многоэтажном доме по улице Юбилейной якобы раздалось два взрыва газа. По данным источника «360», взрывов не было. Причиной громких звуков мог стать лопающийся на крыше шифер.

По данным собеседника, пожар начался на балконе одной из квартир, который затем перекинулся на другие балконы.

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Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС, огонь разгорелся на восьмом этаже, затем загорелись несколько соседних квартир. Площадь пожара составила 40 квадратных метром. Обошлось без пострадавших.

Другой крупный пожар разгорелся тем же вечером в в деревне Мишково Калужской области. В цыганском поселке огонь охватил четыре дома. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Помимо четырех жилых домов, сгорели две хозяйственные постройки и два автомобиля.