Названа причина гибели людей при пожаре в больнице Рязани

Люди в рязанской больнице имени Семашко, где произошел пожар, погибли из-за отравления угарным газом. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном правительстве. в правительстве региона.

«Гибель от отравления угарным газом троих подтверждаем», — сказали в правительстве Рязанской области.

Еще девять человек пострадали. Среди них — одна медсестра и пациенты. МЧС заявило, что все системы пожарной защиты сработали. Об этом также написало РИА «Новости».

Сообщение о пожаре в «ОКБ им. Н. А. Семашко» в Рязани поступило 9 июня в 03:36. По предварительным данным, ЧП произошло в реанимационном отделении. В 04:04 пожар локализировали на площади около 15 квадратных метров, в 04:19 огонь полностью был потушен.

По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку. Для помощи в ликвидации последствий пожара в Рязань отправили группу МЧС из центрального аппарата министерства.

Губернатор региона Николай Любимов распорядился проверить всех больницы области, отметил ТАСС.