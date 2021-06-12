Названа причина ДТП, в котором погибла артистка Римма Волкова

Выезд авто, в котором сидела оперная певица и народная артистка России Римма Волкова, на встречку, оказался причиной ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. В той аварии артистка погибла. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Водитель Datsun выехал на встречную полосу, где врезался в Peugeot. В ДТП погибли Волкова, которая находилась в первой иномарке, и водитель этой машины.

По словам источника агентства, пока неизвестно, зачем водитель Datsun совершил такой маневр. Изначально рассматривалась версия, что на встречку вылетел Peugeot, но она не подтвердилась в ходе выяснения причин ДТП.

Datsun и Peugeot столкнулись 6 июня на трассе Петергоф — Кейкино. По данным главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП погибли женщина и водитель Datsun. Еще два человека — пассажирка этого же автомобиля и водитель Peugeot — получили травмы и попали в больницу.

В ведомстве не уточнили имен погибших и пострадавших. Однако в музыкальной школе имени Римского-Корсакова сообщили, что в аварии скончалась 80-летняя народная артистка Римма Волкова. Прокуратура Ленинградской области начала проверку.