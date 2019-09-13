Названа причина ДТП с фурой, которая снесла пешеходный мост в Подмосковье

Движение на трассе А107 в Московской области остановилось из-за обрушения надземного перехода. Пешеходный мост протаранила проезжавшая фура: ее водитель не рассчитал габариты своего транспорта.

Автопоезд, перевозивший грузовой транспорт, вез по подмосковной трассе в ночь с четверга на пятницу, 13 сентября, цистерну. Емкость весом в 60 тонн зацепилась за переход возле Селятино «горлом», куда обычно заливают различные строительные смеси, сообщил корреспондент «360». Высота пролета между пешеходным мостом и дорогой оказалась недостаточной.

«Я живу в доме напротив, который прямо у моста находится. Думали, сначала какой-то взрыв или авария. Выходим и видим, что фура проезжающая везла большую цистерну. Видимо, по габаритам не проходила. Фура врезалась в этот мост и снесла его. Было очень страшно», — рассказал Дмитрий, житель близлежащего села Петровское.

Источник фото: телеканал «360»

В ГК «Автодор» уточнили, что ДТП произошло около 01:00 на участке А107 от Киевского до Минского шоссе.

«Фура, которая везла негабаритный груз, не вписалась в пешеходный переход и просто-напросто снесла его. Технически каких-либо неисправностей у перехода не было. Он обрушился не сам по себе, а водитель фуры не рассчитал габариты», — пояснила начальник пресс-службы ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

Источник фото: телеканал «360»

Пешеходный мост рухнул и перекрыл подмосковную трассу. Видео Подробнее

Сейчас на месте ЧП работают четыре тяжелых автокрана — они устраняют последствия аварии. После получения информации о случившемся на А107 приехали сотрудники ГИБДД, оперативные службы и специалисты «Автодора».

«Большие габариты были у этого груза. Для того, чтобы везти такие, тот, кто везет груз, должен получить разрешение у Росавтодора — федерального дорожного агентства — и предоставить всю документацию по габаритам. Должен быть составлен маршрут, где именно этот груз можно провести. Вопрос связан с тем, кто дал разрешение, было ли нарушение со стороны перевозивших. Расследование должно вестись Ространснадзором», — пояснила начальник пресс-службы «Росавтодора».

Шадрина добавила, что по своим габаритам машина могла проехать не везде. Следовала ли она утвержденному маршруту или путь решили сократить, предстоит выяснить.

После аварии с трассы сначала убирали автопоезд. Потом занялись разбором обломков пешеходного моста. К счастью, обошлось без пострадавших.

Источник фото: телеканал «360»

«На этом участке трассы никто не переходил дорогу, водитель тоже не пострадал. Слава богу, все обошлось без каких-либо жертв», — заключила Шадрина.

Движение на участке трассы пришлось перекрыть в обе стороны. Возобновить его надеются в ближайшее время. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.