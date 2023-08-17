Эксклюзив 17 августа 2023, 14:48 Названа причина аварии с протаранившим дерево кабриолетом на юго-востоке Москвы Водитель протаранившего дерево кабриолета объяснил ДТП выбежавшей кошкой

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Выбежавшая на дорогу кошка стала причиной аварии с кабриолетом на Подольской улице в московском районе Марьино. Об этом в беседе с «360» заявил владелец пострадавшего автомобиля. Он пояснил, что во время движения не хотел задавить животное.

Владелец признался, что сам сидел за рулем и был трезв.

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«Кошка дорогу перебежала. Не хотел давить», — пояснил он свой опасный маневр.

Также водитель опроверг, что после аварии оставил свою пассажирку в салоне. По его словам, с ним все в порядке, сам он пострадал только отчасти.

На сообщения СМИ, что его разыскивает полиция, собеседник ответил, что находится дома и к нему никто не обращался. Возможностей для восстановления автомобиля после аварии он не увидел.

Кабриолет Ford Mustang GT врезался в дерево вечером в минувшую среду, 16 августа на Подольской улице Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, пострадали два человека, но прибывшие на место медики забрали в больницу только одного.

По данным СМИ, автомобиль принадлежит игроку любительской баскетбольной команды «Бизоны». Очевидцы аварии в беседе с журналистами сообщили, что за рулем находился высокий молодой человек с татуировками и в кепке. После аварии он вышел из салона, где оставалась пострадавшая девушка. Спустя некоторое время мужчина ушел, а пассажирку забрали прибывшие на место медики.