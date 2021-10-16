Названа причина аварии с автобусами в Нижнем Новгороде

Причиной аварии с автобусами в Нижнем Новгороде стало поведение водителя грузовика ГАЗ. Мужчина не уступил дорогу, ЛиАЗу при выезде с прилегающей территории. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

В ведомстве пояснили, что при выезде с прилегающей территории водитель грузовика не обратил внимания на знак «Уступи дорогу» и врезался в автобус ЛиАЗ, который от удара столкнулся с маршрутным такси.

В результате за медицинской помощью обратились 16 человек, из которых пятерых забрали в больницу.

Сейчас на месте аварии работают дорожные инспекторы, которые регулируют движение транспорта.

В прокуратуре города сообщили, что в автобусе находились 50 человек. По последним данным, количество пострадавших при столкновении увеличилось до 18.