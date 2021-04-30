Названа предварительная версия смертельной аварии в Ставрополье

Смертельное ДТП на трассе Астрахань — Ставрополь произошло из-за неудачного обгона на дороге. Такую предварительную версию сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 грубо нарушил правила ПДД, начал обгонять грузовик, но не успел завершить маневр. В итоге по касательной зацепил ехавший впереди большегруз. Фура начала тормозить и опрокинулась.

ДТП могло произойти из-за грубого нарушения правил водителем ВАЗ, который допустил аварийную ситуацию, по касательной задев грузовик, в результате чего он врезался в микроавтобус ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Прицеп грузовика накрыл ехавший по встречной полосе микроавтобус Mercedes-Benz, в котором находилась детская баскетбольная команда: 14 девочек и трое взрослых.

По предварительным данным, погибли пять человек, 16 были доставлены в больницу. На месте трагедии продолжают работать следователи, сотрудники дорожной полиции и спасатели.

ГУ МЧС России по Волгоградской области опубликовало список имен погибших. В ведомстве работает горячая линия для работы с родственниками пострадавших. Телефоны горячей линии: 8 (8442) 23-02-82, 8 (8442) 23-02-73.