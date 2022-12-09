Происшествия 09 декабря 2022, 18:58 Названа предварительная причина взрыва газа в Рязани Прокуратура Рязанской области назвала источником взрыва в жилом доме газовую колонку

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Эпицентром взрыва в двухэтажном жилом доме в Рязани стала газовая колонка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В ведомстве подчеркнули, что это предварительные данные.

В результате взрыва частично обрушились межкомнатная перегородка и перекрытия между первыми и вторым этажами.

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По факту происшествия прокуроры начали проверку для оценки работы ответственных за содержание и ремонт дома. Также они оценят соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

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Взрыв в двухэтажном жилом доме Рязани прогремел вечером в пятницу, 9 декабря. В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что пострадавший дом находится на улице Пушкина. Сообщение об обрушении поступило на пульт дежурного в 17:33.

На место прибыли 19 спасателей и семь единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что пожара после взрыва не было.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что при взрыве газа и обрушении травмы получили два человека. Врачи скорой помощи забрали пострадавших в больницу.