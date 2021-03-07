Названа предварительная версия причины пожара на Оби

Трубопровод загорелся в акватории реки Обь в районе Нижневартовска. Причиной пожара могла стать искра от рыбацкого снегохода. Об этом заявили в администрации Сургута.

«По предварительной версии, возгорание произошло от искры снегохода „Буран“, на котором передвигались рыбаки», — привело сообщение мэрии РИА «Новости».

В администрации призвали местных жителей не рыбачить пока в акватории Оби. Также населению рекомендовали временно не выходить на лед реки. При этом на сайте правительства региона уточнили, что в воздухе не зафиксировали превышения количества загрязняющих веществ.

«Проверки (проб воздуха) идут в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске <…> Загрязняющие вещества, превышающие предельно-допустимую концентрацию, не обнаружены», — сообщило правительство со ссылкой на Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, в течение трех дней будут получены результаты проб воды. Кроме того, нарушений не установили при проверке питьевой воды на органолептические показатели.

Вечером 6 марта произошел пожар на подводном продуктопроводе АО «СибурТюменьГаз» Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ в акватории реки Оби. Причиной назвали пропуск широкой фракции легких углеводородов. В результате возгорания пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.