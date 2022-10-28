Названа предварительная причина взрыва в подмосковном Дмитрове | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 19:58 Названа предварительная причина взрыва в подмосковном Дмитрове Очевидец: на подстанции у местной АЗС в Дмитрове могло произойти короткое замыкание

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В городе Дмитров в Московской области произошел взрыв. В распоряжение «360» попали кадры с камеры видеорегистратора, на которые записан момент возгорания.

На видео видны две вспышки и поднимающийся столб дыма. Очевидец случившегося рассказал, что увидел произошедшее, когда находился в машине. Он пояснил, что сначала вспышка была похожа на грозу, однако потом вспыхнуло пламя.

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«Взрыв — яркая вспышка. На мгновение подумал, что это гроза, хотя небо чистое было, ну, небольшие осадки. Потом резко поднялось пламя вверх шаром. Ну и все, потом уже видны были по окончании взрыва искры», — сказал «360» очевидец происшествия.

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Он подчеркнул, что самого хлопка не было слышно.

«Я знаю, что в том месте расположено что-то вроде подстанции и, по всей видимости, там произошло короткое замыкание. <…> Хлопка не было. Как раз пересматривали видео, мы там общались в машине, в этот промежуток мы молчали. И хлопка не было слышно», — заключил свидетель.

Предположительно, пламя вспыхнуло в районе электроподстанции вблизи Бакакинской заправки. Подробности случившегося выясняются.