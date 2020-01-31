Названа предварительная причина взрыва на заводе в Орловской области

Об этом сообщили на официальном сайте СУ СК России по региону.

Сегодня в городе Мценске Орловской области, на ООО «ЗПО», в строящемся производственном помещении, произошел хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, в результате чего несколько человек погибли СУ СК РФ по Орловской области.

В сообщении не сказано, был ли в этом помещении проведен газ.

В результате взрыва обрушилась кровля строящегося цеха на площади более 200 «квадратов». Погибли пять человек, еще трое пострадали — все они оказались гражданами Турции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, которое по неосторожности повлекло за собой смерть двух или более человек. Расследование обстоятельств взрыва продолжается.