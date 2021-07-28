Названа предварительная причина взрыва газа в квартире Барнаула

Причиной взрыва газа, который произошел в жилом доме в Барнауле, могла стать неисправность газового оборудования. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

«По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование», — сказал представитель ведомства.

Сейчас медики обследуют двух пострадавших при взрыве газа в жилом доме, чтобы оценить их состояние. Известно, что семилетняя девочка получила сотрясение мозга, она находится в больнице скорой медицинской помощи. Другая пострадавшая — 69-летняя женщина. Ее с ожогами доставили в ожоговый центр городской больницы № 3. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Алтайского края.

«Пациентам оказана первая медицинская помощь и в настоящее время проводятся все необходимые диагностические процедуры для оценки состояния», — сказали в министерстве.

На месте происшествия продолжает работать реанимационная бригада. Городские власти сообщили, что из 30 квартир в двух подъездах были эвакуированы 32 человека. Для них организуют пункт временного размещения. В результате взрыва произошло обрушение межкомнатной стены, выбиты двери и стекла на балконе. Пожара не было. Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома в Барнауле утром 28 июля. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.