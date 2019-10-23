Названа предварительная причина смерти рабочих на руднике «Таймырский»
Как предварительно считает следствие, вечером 22 октября 2019 года на руднике «Таймырский», принадлежащим ЗФ «ГМК „Норильский никель“», двое сотрудников отправились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда, чтобы проверить состояние объекта. Им предстояло опуститься на глубину 1345 метров.
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Мужчины не вернулись. Через несколько часов на их поиски отправился горный мастер. Все трое перестали выходить на связь. В шахту была направлена группа, которая обнаружила тела мужчин. Они были мертвы. Признаков насильственной смерти найдено не было.
По предварительным данным, причиной смерти мужчин 40, 45 и 49 лет могло стать отравление неустановленным веществом.
«В ходе предварительного расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначены три медицинские судебные экспертизы тел погибших, запрошена техническая документация на предприятии», — рассказали в региональном Следственном комитете.
В рамках расследования запланированы допросы свидетелей и очевидцев, в том числе работников рудника, а также потерпевших Также будут опрошены сотрудники военизированного горно-спасательного отряда. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ».