Названа предварительная причина смерти рабочих на руднике «Таймырский»

Красноярские следователи возбудили дело после гибели трех рабочих на руднике «Таймырский». Накануне, 22 октября, в шахте нашли мертвыми троих мужчин, которые опустились под землю для проверки объекта. По предварительным сведениям, они отравились.

Как предварительно считает следствие, вечером 22 октября 2019 года на руднике «Таймырский», принадлежащим ЗФ «ГМК „Норильский никель“», двое сотрудников отправились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда, чтобы проверить состояние объекта. Им предстояло опуститься на глубину 1345 метров.

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Мужчины не вернулись. Через несколько часов на их поиски отправился горный мастер. Все трое перестали выходить на связь. В шахту была направлена группа, которая обнаружила тела мужчин. Они были мертвы. Признаков насильственной смерти найдено не было.

По предварительным данным, причиной смерти мужчин 40, 45 и 49 лет могло стать отравление неустановленным веществом.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначены три медицинские судебные экспертизы тел погибших, запрошена техническая документация на предприятии», — рассказали в региональном Следственном комитете.

В рамках расследования запланированы допросы свидетелей и очевидцев, в том числе работников рудника, а также потерпевших Также будут опрошены сотрудники военизированного горно-спасательного отряда. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ».