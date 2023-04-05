Происшествия 05 апреля 2023, 11:57 Названа предварительная причина смерти отца хоккеиста Мичкова «112»: смерть отца хоккеиста Матвея Мичкова не связана с криминалом Соцсети

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Смерть отца хоккеиста сборной России и клуба КХЛ «Сочи» Матвея Мичкова Андрея, по предварительным данным, не является криминальной. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, на теле 51-летнего мужчины не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. По данным журналистов, Андрей Мичков страдал от проблем с сердцем.

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Сейчас следователи рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, в день смерти отец хоккеиста вышел на прогулку к пруду. Предполагается, что там ему стало плохо, он упал в воду и утонул.

Андрей Мичков пропал в Сочи 2 апреля. Отец хоккеиста ушел из дома и не вернулся, о его местонахождении не было известно несколько дней. К поискам подключился спасательный отряд «Лиза Алерт». Тело мужчины нашли во вторник в 20 метрах от берега на федеральной территории Сириус. Федерация хоккея России принесла соболезнования в связи со смертью Мичкова-старшего.