Названа предварительная причина смертельного пожара в Подмосковье

Пожар начался на территории частного тепличного комплекса в деревни Малышево городского округа Раменское рано утром 7 января. Загорелись временные самовольно построенные бытовки. Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров. Во время тушения огня обнаружили тела восьми человек. Один человек пострадал. Сейчас он находится в больнице.

Пожар мог начаться в бытовках из-за неполадок в электропроводке, однако информации о точной причине происшествия пока нет. По предварительным данным, все погибшие — иностранцы.