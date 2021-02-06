Названа предварительная причина смертельного пожара в Новой Москве

По данным ведомства, жертвами пожара в многоквартирном доме стали двое детей и один взрослый. Информация о потерпевших пока уточняется.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». В рамках расследования сотрудники ведомства назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

По данным МЧС, возгорание произошло в квартире на втором этаже. Пламя распространилось на площади 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж.

Прибывшие на место пожарные спасли из горящего дома пять человек, 17 человек передали медикам. Погибли три человека: один взрослый и двое детей. На месте работали 126 спасателей и 35 единиц техники. Полностью пожар потушили в 15:44.



Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал оказать пострадавшим посильную помощь.