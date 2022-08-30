Названа предварительная причина смертельного ДТП со скорой под Ярославлем

ДТП с четырьмя погибшими под Ярославлем произошло после того, как водитель бензовоза выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. Затем в них врезался легковой Suzuki, сообщили в региональном ГУ МВД.

Правоохранители пришли к такому выводу, изучив место столкновения автомобилей. ЧП произошло у деревни Воробино.

После столкновения бензовоза, скорой и легковой иномарки произошло возгорание, огонь перекинулся на два частных жилых дома. Местная Госавтоинспекция попросила очевидцев происшествия связаться с дежурной частью.

Власти региона ранее сообщили, что жертвами ДТП стали три медика, которые ехали на вызов к пациенту. Они погибли на месте ЧП. При тушении автомобилей обнаружили погибшим и водителя бензовоза.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. На месте происшествия работают следователи. Семьям погибших пообещали материальную поддержку.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования ДТП. По данным следствия, в результате возгорания погибли водитель автотопливозаправщика, а также сотрудники медицинского учреждения — 66-летний мужчина и женщины 36 и 60 лет.